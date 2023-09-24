رئيس جامعة أسوان يتفقد جاهزية 5 مدن جامعية استعدادا للعام الدراسي الجديد

تفقد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، المدن الجامعية بهدف متابعة التحضيرات النهائية لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2023/2024 للتأكد من جاهزية المباني تمهيدًا للتسكين.

وأجرى رئيس جامعة أسوان، الجولة التفقدية برفقة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للتأكد من سلامة الطلاب وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل المدنية الجامعية في مدينة ناصر بالإضافة إلى المدن الجامعية الأخرى.

وأعرب أيمن عثمان، رئيس الجامعة، عن تنفيذ إدارة الجامعة لجميع الإجراءات والتحضيرات اللازمة للعملية التعليمية والخدمية، بدءً من صيانة المدن الجامعية والقاعات الدراسية، وتوفير جميع وسائل الرعاية للطلاب بهدف ضمان عام جامعي متميز.

5 مدن جامعية في أسوان تستوعب 3000 طالب وطالبة

وتضم جامعة أسوان 5 مدن جامعية، 3 منها للطالبات و2 للطلاب، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المدن حوالي 3000 طالب وطالبة بواقع 194 طالبة بمدينة الطالبات في منطقة السماد، و972 طالبة بمدينة الطالبات في منطقة صحاري، و612 طالبًا بمدينة الطلاب في منطقة أبو الريش.

خدمات مختلفة للطلاب داخل المدن الجامعية

من جانبه أشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، إلى جودة الخدمات المقدمة في المدن الجامعية بأسوان، مؤكدا تسكين طلاب فرع الجامعة الجديد في مدينة أسوان الجديدة بمنطقة دار الضيافة للطلاب، وتوفرت خدمات الإقامة والسكن والتغذية المناسبة، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت وغيرها، بهدف توفير سبل الراحة والأمان لطلاب الجامعة.