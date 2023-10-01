وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام بطولة الجمهورية للشركات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 والتي تستضيفها المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس حسن كامل رئيس اتحاد الشركات والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

21 ألف لاعب بالبطولة

وأقيمت بطولة دوري الشركات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشملت أنشطة متنوعة تصل لـ 137 مسابقة بمشاركة 21 ألفا من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.

رواج رياضي للبطولة

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى الرياضيين المشاركين بالبطولة على المستوى التنافسي الذي قدموه خلال مراحل البطولة المختلفة، وكذا الفائزين بالمراكز الأولى في الألعاب التي تضمنتها، مشيراً إلى أن البطولة خلقت رواجاً رياضياً على مدار أيام تنفيذها بالمحافظة الباسلة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى دعم الوزارة لبطولة الجمهورية للشركات والتي تأتي ضمن سياسة الوزارة في نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين المواطنين والعاملين بالشركات، ومؤسسات القطاع الخاص، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير الأداء، مبيناً أن البطولة تشهد تطورا ملحوظا عاما تلو الآخر، مع زيادة أعداد المشاركين بها، وقوة المنافسة وكلها عوامل تؤكد نجاح البطولة وتميزها.

نجاح بطولة الشركات

فيما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أنه قد تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم التسهيلات من دعم لوجيستي وتجهيزات لأماكن الألعاب والإقامة للفرق الرياضية واللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.

حضر الختام من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزاره التنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة للمدن الشبابية، ومحمود عبد العزير مدير عام الاتحادات النوعية.