لطفي لبيب يعتزل التمثيل (خاص)

أكد الفنان لطفي لبيب أنه سيعتزل التمثيل، ولن يمارس الفن مرة أخرى بسبب معاناته من أزمة صحية مؤخرا، مشددًا على أنه سيستكمل رحلة علاجه في الأيام المقبلة.

اعتزال لطفي لبيب

وقال لطفي لبيب فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لن يمارس الفن مرة أخرى وسيتفرغ لاستكمال علاجه بعد أزمة تدهور صحته.

لطفي لبيب في فيلم مرعي البريمو

وكان لطفي لبيب، كان شارك كضيف شرف بفيلم «مرعي البريمو» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن شخصية مرعي البريمو الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

وشارك في فيلم مرعي البريمو، نجوم الوسط الفني محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.