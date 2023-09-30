رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأزهر للفتوى»: تفقّد المهموم ومساندته في أوقات ضعفه من الواجبات

كتب:

رؤى ممدوح
11:44 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
مركز الأزهر

مركز الأزهر

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ تفقّد المهموم في لحظات يأسه، وانتشاله منها، واحتضانه في أوقات ضعفه من واجبات أهله وأصدقائه تجاهه.

الواجبات تجاه المهموم

كما أوضح مركز الأزهر أنَّه من الواجبات أيضاً مواساة المهموم وتوجيهه، وتذكيره بمعنى الدنيا وحقيقتها، وجزاء الصبر فيها، وإعادة الاتزان النفسي له، وفتح آفاق الأمل أمامه ليرى طرقًا جديدة لأهدافه، أو يرى أهدافًا جديدة تتلاءم ومعطيات حياته، والوقوف معه على أسباب إخفاقه، وتقويمه، وإعادة ثقته في نفسه من أعظم أوجه الإحسان والبر؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ مَرْآةُ أَخِيهِ، إِذَا رَأَى فِيهَا عَيْبًا أَصْلَحَهُ». [أخرجه البخاري في الأدب المفرد].

صور التخفيف عن المهموم

ولفت إلى أنّه من غير المستحب أن يبتسم أو يضحك الشخص بينما يكون رفيقه حزينًا بشدة أو يبكي، وأوصر مركز الأزهر بأهمية وضرورة إظهار الحميمية والتفهم، كما أنّه من الصفات المحمودة أن يحاول الشخص لمس صديقه مثل أن يعانقه أو يأخذ بيده إذا رأى هذا مناسبًا.

اقرأ المزيد:

ندوة تثقيفية عن السندات الخضراء في مركز صالح كامل بجامعة الأزهر

وزيرة الهجرة تلتقي وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

شيخ الأزهر: مستعدون لإنشاء مركز تعليم اللغة العربية في لوس أنجلوس

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يستقبل القنصل السنغافوري في مصر

مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح قُربات يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة

مركز الأزهر للفتوى: الأسرة المستقرة تساوي مجتمعا آمنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى يصدر كتابا عن أسس اختيار شريك الحياة

مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح 4 فضائل للثقة بين الابن وأبويه

مركز الأزهر للفتوى: لا تعارض بين الترفيه واكتساب المهارات في الإسلام

مركز الأزهر: اليوم ذكرى معجزة كبرى لسيدنا موسى واستشهاد الحسين