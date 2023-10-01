وزيرة الهجرة: «حكاية وطن» يبعث الأمل في مستقبل مصر

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حجم التحديات

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أهمية مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، إذ يعد مكاشفة أمام المصريين عما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك استعراض حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مشيرة إلى أن المؤتمر يبعث بالأمل فيما هو قادم من عمر الوطن تحت قيادة حكيمة تقدر قيمة الاستقرار والتنمية.

مشروعات البنية التحتية

وناقشت فعاليات اليوم الثاني مشروعات البنية التحتية بعرض من وزراء الإسكان والنقل، والزراعة والاتصالات، واختتمت فعاليات اليوم بجلسة الأمن المائي والغذائي بعرض للمشروعات قدمه وزيرا التموين والري.

وشهد المؤتمر أمس في يومه الأول، جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثالث والأخير غدا، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، كذلك الجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية بشأن التنمية في مصر.