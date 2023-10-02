7 معلومات عن مهرجان الغردقة الدولي للفنون في دورته الثانية

أصبحت الغردقة ملتقى المهرجانات والمؤتمرات والأحداث العالمية لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية هائلة وفنادق ومطار دولي وبنية تحتية جعلتها تستضيف أهم الأحداث الدولية، ويأتي مهرجان الغردقة الدولي للفنون في دورته الثانية أهم أحداث مدينة الغردقة في بداية شهر أكتوبر الجاري بهدف تنشيط السياحة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر.

مهرجان الغردقة الدولي للفنون في دورته الثانية

انطلقت فعاليات مهرجان الغردقة الدولي للفنون في دورته الثانية منذ ساعات في أحد المنتجعات السياحية الكبرى تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر.

تستمر فعاليات المهرجان حتى 10 أكتوبر الجاري بمشاركة 35 فنانا من 15 دولة أجنبية حول العالم ويشمل معرضا دوليا للأعمال الفنية المنتجة.

يعد مهرجان الداو الدولي للفنون حدثا فنيا وثقافيا فريدا من نوعه، ويهدف إلى تنشيط السياحة، يعزز فرص الفنانين لإنتاج وإبداع مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والإبداعية.

يجرى عرض أعمال الفنانين في معرض دولي وملتقى فني وندوات للفنانين وورش عمل ومتحدثين من مختلف المجالات الفنية ومعرض دولي وحفل وعرض موسيقي.

يتميز المهرجان الدولي للفنون بعدد من فنانين ومبدعين من مختلف الجنسيات والثقافات والتخصصات، مما يخلق تبادلا للخبرات وتهيئة بيئة داعمة للحوار بين الثقافات المختلفة.

يهدف المهرجان إلى التأثير على الفنانين مباشر وغير مباشر على تطوير ممارساتهم الفنية ويخلق تحديات جديدة للابتكار وتنشيط السياحة ودعمها بشكل مباشر من خلال التقاء الثقافات المختلفة.

يجذب المهرجان عددا من السياح على شواطئ الغردقة مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.