طلاب الغردقة من أول يوم كلية إلى مكاتب التوثيق لتأييد الرئيس السيسي

انتظم عدد كبير من طلاب كليات التربية والحاسبات والذكاء الاصطناعي الألسن بالغردقة اليوم السبت، في أول يوم دراسي للعام الجديد، حاملين أعلام مصر، وفور انتهاء المحاضرات توجهوا في مجموعات إلى مكاتب التوثيق الشهر العقاري بالغردقة لتوثيق توكيلات تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة مرددين الأغاني الوطنية.

طلاب كليات الغردقة تؤيد السيسى

أشار الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الطلاب انتظموا في الدراسة والمحاضرات ثم توجهوا في مجموعات إلى مكتب توثيق الغردقة تأييدا للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة مرددين الأغاني الوطنية في مظاهرة حب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إنجازات التعليم في عصر السيسي

وأوضح «عمارة»، أن التعليم في مصر شهد إنجازات في عصر الرئيس السيسي وافتتاح عدد من الجامعات في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الغردقة شهدت إنشاء كليتين جديدتين وافتتاحهما في عصر الرئيس السيسي هما كليتي الألسن والذكاء الاصطناعي تحت إشراف رئيس جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة.

مكتب توثيق الغردقة

وكشف محمد عبد الله مدير مكتب توثيق الشهر العقاري بالغردقة، أن اللجنة العليا للانتخابات حددت مقار مكاتب الشهر العقاري فرعين بالغردقة، أحدهما في منطقة الشيخ شحات دائرة قسم أول الغردقة والآخر بمنطقة حفر الباطن دائرة قسم ثان الغردقة، وتعمل جميع أيام الأسبوع حتى الخميس والجمعة من 9 صباحا حتى الرابعة والنصف مساء َ.