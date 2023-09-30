42 شابا وفتاة من السويس يشاركون في رحلات «اعرف بلدك» إلى الغردقة

شارك عشرات من شباب وفتيات السويس، ضمن فوج رحلات «اعرف بلدك» تحت إشراف وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، والمتجهة إلى مدينة الغردقة وتستمر حتى الرابع من شهر أكتوبر القادم، في فعالية تهدف لتعريف الشباب بمعالم بلادهم.

42 شابا وفتاة يشاركون في رحلات «أعرف بلدك»

من جانبها، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس انطلاق فوج المحافظة المشارك في رحلات وزارة الشباب والرياضة «اعرف بلدك»، والمتجه إلى مدينة الغردقة، والذي يهدف إلى تعريف الشباب والفتيات بمعالم بلدهم وتنمية ثقافتهم ووعيهم ببلدهم.

وأوضح عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، في تصريح لـ«الوطن»، أن فوج رحلات برنامج «اعرف بلدك» انطلق اليوم السبت، ويستمر من الفترة 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر القادم.

وأشار إلى مشاركة 42 من شباب وفتيات السويس بالفوج الذي انطلق اليوم، حيث تم التجمع أمام مديرية الشباب والرياضة بالسويس، والانطلاق إلى مدينة الغردقة في ساعات الصباح الباكر.