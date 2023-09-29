وصول آلاف السائحين إلى الغردقة ومرسى علم على متن 112 رحلة طيران

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم، اليوم الجمعة، 112 رحلة طيران تقل حوالي 22 ألف سائح، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، ‪ وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ويتم استقبال السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة.

وصول 22 ألف سائح إلى الغردقة ومرسى علم

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، وصول 22 ألف سائح على مدار اليوم الجمعة، على متن 112 رحلة طيران في مطاري الغردقة ومرسى علم، موضحا أن مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران دولية، بينما يستقبل مطار الغردقة 100 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبية مختلفة.

توافد السياح على الغردقة ومرسى علم

ولفت إلى توافد آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على الغردقة ومرسى علم من حوالي 15 جنسية يتصدرها الألمان الأعلى وصولا، ثم إيطاليا والتشيك وبولندا، حيث أصبحت شواطئ الغردقة ومرسى علم وجهة سفر مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف دول العالم.