انتعاشة في الغردقة ومرسى علم وتوافد السياح الأجانب.. خبراء: شكرا الرئيس السيسي

شهدت مدن البحر الأحمر السياحية انتعاشة سياحية في مدن الغردقة ومرسى علم، وتستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم مئات الرحلات أسبوعيا، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة، مما أنعش حركة القطاع السياحي نتاج الاستقرار الذي تشهده البلاد ومجهودات الدولة في تشجيع الاستثمار ودعم قطاع السياحة بالبحرالأحمر.

انتعاش السياحة بالبحر الأحمر

وأشار إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن القطاع السياحي شهد انتعاشة سياحية بفنادق البحر الأحمر خاصة الغردقة ومرسى علم، مع توفير فرص عمل لملايين الشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة بفضل مجهودات الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها التي تدعم قطاع السياحي، بناءاً على توجيهات الرئيس السيسى.

دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

وأشار «شكري»، إلى أن الاستقرار الذي تشهده البلاد في عهد الرئيس السيسي والأمن والأمان الذي تنعم به مصر انعكس أثره الإيجابي على الاستثمار في القطاع السياحي، موجها الشكر للرئيس السيسي، مؤكدا دعم العاملين في القطاع السياحي للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، حفاظا على الاستقرار لاستكمال مشوار الإنجازات.

فنادق ومنتجعات سياحية

وأضاف «شكري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة ومرسى علم شهدت تطورا في المنشآت السياحية وزيادة في عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية وفتحت أسواق جديدة من 25 جنسية أجنبية.

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وأشار ياسر عبد اللطيف مستثمر سياحي في مرسى علم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الدولة وفرت مناخًا متكاملًا لجذب الاستثمارات في قطاع السياحة، وطرحت عدة مبادرات لتشجيع الاستثمار السياحي واستفاد المستثمرون بمساعدات الدولة في خلق وتطوير منشآت سياحية جديدة، ما يؤكد عزم الدولة المصرية بمعاونة القطاع الخاص في تنفيذ رؤيتها لجذب 30 مليون سائح خلال 2023.