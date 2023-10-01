«المصريين الأحرار» يدعو المواطنين للاحتشاد في كل الميادين لتأييد الرئيس السيسي

دعا حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ومنسق الحملة الحزبية الشعبية لترشيح الرئيس السيسي لماراثون الرئاسة 2024، للاحتشاد بكل ميادين محافظات مصر لإعلان استمرار روح 30 يونيو العظيمة، وتفويض الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.

تفويض الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

وقال الحزب في بيان له، إن الشعب المصري العظيم الذي انتفض وخرج بالملايين حفاظا على الهوية الوطنية، وضمان سلام واستقرار الدولة المصرية في ثورة مجيدة، لن يرتد للوراء، ولن يسمح لكائن من كان المساس ببلاده أو محاولة أحد الانقضاض على الثورة الشعبية.

وأضاف «المصريين الأحرار»، أن مصر تحتفل بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصار العظيم في أكتوبر المجيد، ويتزامن معه فصل جديد من حكاية وطن، بقيادة رشيدة للرئيس الأمين الذي وضع نفسه صوب النيران وواجه الإرهاب دون هوادة، ولم يعبء أنياب الذئاب ولا أبواق الخسة والتخوين، وظل يرد بالعمل والعطاء دون كلل، وحان الوقت على الشعب الأصيل رد الجميل.

وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار وباعتباره مؤسس للحملة الحزبية الشعبية لاعتبار السيسي مرشحه الرئاسي، أن ما شهده مؤتمر حكاية وطن منذ شواهد، بالأرقام والصورة والدليل لا يقبل التأويل، ويعكس قدر الجهود والمعاناة التي قدمها الرئيس عبر 9 سنوات، ولا يستطيع أن ينكرها إلا جاحد أو عدو مبين.

وشدد بيان المصريين الأحرار مؤسس الحملة الحزبية الشعبية، أن الشعب الأصيل الذي تحمل سنوات عجاف جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية، حتى يستطيعوا تحقيق رؤية عظيمة هادفة لبناء جمهورية ذات ركائز راسخة، لن يتهاون في استمرار المسيرة حتى حصد ثمار التعب.

ووجه البيان باسم حزب المصريين الأحرار وحملته الشعبية الحزبية، رسالة إلى كل أبواق الإفك وأصحاب الأجندات المدفوعة: «إياكم ومحاولات الشائعات المغرضة، لأنها لعب بالنار مع شعب عظيم، يفطن ويعرف ألاعيب المرتزقة والأعداء، ولن يسمح لأحد بإجهاض ثورة أصدرت قرارها».

واختتم الحزب: ندعو جموع المصريين وأبناء الحزب والحملة الحزبية الشعبية بكل المحافظات، النزول للميادين ودعوة للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء وبناء الجمهورية الجديدة.