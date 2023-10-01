باحثون في الإسلام السياسي: الرئيس السيسي أفشل مخطط الإخوان لتدمير مصر

أكد عدد من الباحثين في شئون الإسلام السياسي بفشل جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكم رئيسهم المعزول، مؤكدين أن الجماعة فشلت في إدارة جميع الملفات خلال فترة حكمهم، لتأتي ثورة 30 يونيو وتُخلص الشعب المصري من فشلهم الذريع.

باحث: الجماعة فشلت في إدارة البلاد في 2012

وفي هذا السياق، قال سامح فايز، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية دائما ما تسعى عبر كل العصور لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب الأوطان، موضحا أن الجماعة فشلت فشلا ذريعا في إدارة البلاد خلال توليها للحكم عام 2012.

وأوضح الباحث في شئون الإسلام السياسي لـ«الوطن»، أن الجماعة ادّعوا أن لديهم مشروع «النهضة» الذي يحمل الخير لمصر، إلا أن هذا المشروع كان أجوف ولم يحمل من النهضة سوى الاسم، أستطيع أن أؤكد أن ثورة «30 يونيو» كانت ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان الإرهابي في عام 2013.

«عيد»: السيسي نجح في إفشال مخطط جماعة الإخوان

وفي ذات السياق، قال سامح عيد، الباحث في شئون الإسلام السياسي، إن الرئيس السيسي نجح في إفشال مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لتدمير الدولة المصرية في عام 2013، بعدما ثار ضدهم الشعب المصري للتخلص من فشلهم لإدارة البلاد.

وأضاف الباحث في شئون الإسلام السياسي في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن الجماعة عقيدتها الأساسية العنف والتدمير والخراب، ولكنني أعتقد أنها ستكون جزءا من التاريخ خلال العشرين سنة المقبلة، كما حذر من استقطاب الجماعة لعقول الشباب من خلال الحملات الممنهجة التي تتبناها الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التشكيك الدائم والمستمر في إنجازات الدولة المصرية.