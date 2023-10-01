حزب الاتحاد يطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة: «عايزين نكمل المسيرة»

كشف رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تفاصيل مطالبة الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة، موضحًا أن مطالبتهم تأتي من أجل المشروع القومي الذي يحلم به كل المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يبني ما حلم به الشعب المصري بوجود دولة مصرية حديثة تتمتع بكل المقومات الخاصة بالبنية الحديثة ومشروعات في الصحة والتعليم والتنمية المستدامة والقضاء على العشوائيات في كل مكان.

القضاء على العشوائيات

وأكد أن القضاء على العشوائيات كان تحديًا كبيرًا؛ إذ جرى القضاء عليه في السكن والطرق والكباري والمدارس، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة اهتمت بقرى الصعيد المهمشة التي عانت طوال عقود من العوز والفقر.

الشعب المصري أصبح واعيًا

وذكر أن الشعب المصري أصبح واعيًا، والدولة تعبر الأزمة بوجود الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة لأن الناس بتحبه ولازم نكمل المسيرة مع بعض.