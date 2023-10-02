مواطنو أسيوط يدعمون الرئيس السيسي: حقق أحلام انتظرناها منذ عقود طويلة

وجّه عدد من المواطنين بقرى محافظة أسيوط، رسالة دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مشروعات البنية التحتية ومبادرة «حياة كريمة» التي ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة في مختلف القطاعات.

مبادرة «حياة كريمة»

وقال إبراهيم علي مدرس من محافظة أسيوط إن البلد شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مختلف المجالات فالتطوير نال كل شيء فمن خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصري تم توصيل البنية التحتية للمنازل فتم وصول مشروع الصرف الصحي الذي كان حلم المواطنين منذ عقود طويلة وكذلك تغير مواسير مياه الشرب المتهالكة بأخرى جديدة وذلك كنا نعاني منه على مدار سنوات طويلة وكانت المياه لا تصل إلى الأدوار العليا.

استكمال مسيرة الإنجازات

وأضاف علي أحمد محمد، مواطن آخر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في تغير وجه الحياة بالقرى التي كانت تعاني من الإهمال على مدار سنوات طويلة فالقرى وصلت لها الغاز الطبيعي وأصبحت الخدمات المقدمة لأهالي القرية لم تصل إلى المدينة الأم فكل الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي طالت كل الخدمات للمواطنين.

تحقيق الأمن والأمان

وأشار حمادة علي، سائق أن الرئيس السيسي نجح في عودة الأمن والأمان في مختلف ربوع الوطن فحاليا أصبحنا نسير في الطرق بكل أمان دون خوف فقبل تولي الرئيس السيسي كنا نتعرض للسرقة وقطاع الطرق وكذلك التطوير الكبير التي شهدته الطرق الصحراوية وكذلك إنشاء الكباري بمحافظة أسيوط التي ساهمت في تحقيق التنمية وسهولة التنقل من غرب وشرق النيل بدلا من استقلال عبارات الموت التي كانت تهدد أرواح المواطنين بالغرق.