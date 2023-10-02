فنانان يُعلنان اعتزال الفن في 24 ساعة بسبب ظروف صحية

قرر الثنائي توفيق عبد الحميد، ولطفي لبيب، اعتزال عالم الفن، بشكلٍ اضطراري، بعدما اشتد عليهما الألم في الفترة الأخيرة، حيث يأتي ذلك بعد مسيرة طويلة من العطاء الفني، وتقديم أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية، تجاوز صداها الوطن العربي كله.

وأعلن توفيق عبد الحميد، مساء السبت الماضي، اعتزاله التمثيل، بشكلٍ نهائي، وذلك للمرة الثانية، حيث قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل».

ولم يكن إعلان اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد الأول، إذ أعلن من قبل اعتزاله قبل مشاركته في الموسم الرمضاني لعام 2022، وأرجع السبب إلى حالته الصحية.

أما لطفي لبيب، أكد أنه سيعتزل التمثيل، ولن يمارس الفن مرة أخرى بسبب معاناته من أزمة صحية مؤخرا، مشددًا على أنه سيستكمل رحلة علاجه في الأيام المقبلة.

وكان لطفي لبيب، كان شارك كضيف شرف بفيلم «مرعي البريمو» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي عن شخصية مرعي البريمو الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.