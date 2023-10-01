الرئيس السيسي: تكلفة استصلاح 4 ملايين فدان تريليون جنيه

قال الرئيس السيسي، إن الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على علم بقطاع الزراعة وكل ما يدور داخل القطاع، قائلا: «حاجته وهو أدرى بيها، واللي هيدخل حيز الإنتاج خلال العام الزراعي هو اللي بيتلكم عليه، لكن إحنا بنتكلم على اللي إحنا مخططين له بالكتير خلال سنة ونصف».

وتابع خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة إكسترا نيوز: «لما نتكلم على إضافة 4 ملايين فدان في أرض ظروفها مش مستقرة لأن ماعندناش مياه ممطرة على مدار العام، إحنا علشان نعمل في توشكى المشروع بتقول فيه حائط صخري 7 كيلومترات، وفضلوا موقفين المشروع العشرين سنة اللي فاتوا، ده هيتكلف تريليون جنيه، إحنا مبنقولش حاجة أبدا مش صادقة الرقم اللي قلته في الأول أنا اتخضيت، قلت مش عاوز يقول الفلوس ليه؟».