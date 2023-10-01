الرئيس السيسي: «احنا بنقول للناس ثقوا في أنفسكم مش فينا»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للدكتور سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلا: «لو أنت جبت الأفلام الخاصة بشق الترع والمصارف ومحطات معالجة المياه ومحطات الرفع، وحطيتها جنب بعضها، هتلاقي العرض بتاعك في حتة تانية خالص».

وأضاف السيسي خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي» ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، «احنا بنقول للناس ثقوا في أنفسكم مش فينا، وبنقول للناس فيه أمل، مش احنا أصحاب الأمل، لكن أنتم أصحاب الأمل، وبنقولهم دة اللي اتعمل في خلال الأربع سنوات اللي فاتت بالكتير، مش من أول ما بدأنا».