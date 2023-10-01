رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي: «احنا بنقول للناس ثقوا في أنفسكم مش فينا»

كتب:

محمد عزالدين
09:57 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للدكتور سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلا: «لو أنت جبت الأفلام الخاصة بشق الترع والمصارف ومحطات معالجة المياه ومحطات الرفع، وحطيتها جنب بعضها، هتلاقي العرض بتاعك في حتة تانية خالص».

وأضاف السيسي خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي» ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، «احنا بنقول للناس ثقوا في أنفسكم مش فينا، وبنقول للناس فيه أمل، مش احنا أصحاب الأمل، لكن أنتم أصحاب الأمل، وبنقولهم دة اللي اتعمل في خلال الأربع سنوات اللي فاتت بالكتير، مش من أول ما بدأنا».

اقرأ المزيد:

حزب المصريين ينظم مسيرات بالمحافظات غدا لدعم الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول إنجازات قطاع الزراعة

وزير الزراعة: مصر كانت سباقة في الاهتمام بالقطاع بدعم الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يشهد جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن» (بث مباشر)

أهالي كفر الشيخ ينظمون مسيرات لتأييد الرئيس السيسي

ناجي الشهابي: الرئيس السيسي قدم كشف حساب للناس في مشهد حضاري