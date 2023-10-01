«الباز»: الإقبال الكبير على تحرير توكيلات للرئيس السيسي يؤكد رغبة المصريين في استمراره

قال الإعلامي محمد الباز، إن الميزة الأساسية للشعب المصري خلال الـ 10 سنوات الماضية أنه كان شعبا قادرا على الاختيار، وهذا الاختيار كان طول الوقت يصب في مصلحة الوطن العليا.

وأضاف الباز، خلال برنامج آخر النهار، المُذاع على قناة النهار، أن المواطنين في لحظة قرروا التخلي عن أي مصالح شخصية، واختاروا مصلحة البلد، متابعا: «الناس قالت في 30 يونيو مش هتحكمنا جماعة فاشلة بتأخر مصر 100 سنة».

ولفت إلى أن المصريين خرجوا وهم يعلمون أنهم من الممكن أن يتعرضوا لأبشع أعمال العنف والقتل من قبل جماعة الإخوان، ورغم ذلك خرجوا من أجل إسقاط الإخوان.

وتابع: «الناس بتعاني لكن عارفين أن المعاناة مش هتروح في الهواء وهيكون لها عائد وهو أن البلد تكون كبيرة وواقفة على رجليها، والناس عارفة أن الوضع الاقتصادي مش بسبب سياسات داخلية فقط، لكن السبب الأكبر والأهم أن في هناك من يريد تركيع وتكسير وهدم البلد وإدخاله في حالة فوضى، لأن البلد محدش هيقدر يسيطر عليها إلا لو دخلت في حالة فوضى».

وأكد أن حالة الإقبال الكبيرة جدا على الشهر العقاري في مختلف المحافظات من أجل تحرير توكيلات للرئيس السيسي للترشح للانتخابات تذكرنا بنزول المواطنين في الشوارع بعد 3 يوليو من أجل دعم الرئيس السيسي.

وأردف: «الناس اللي رايحة تعمل توكيلات مستوعبين الحكاية ومتستغربش لأن في حملات لتشويه هذه الحشود، وأرى أن جمع التوكيلات رسالة من الناس بأنهم يريدون السيسي».