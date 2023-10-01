رددت «تحيا مصر».. إلهام شاهين: أنا عروسة مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة إزاء اختيارها بأن تحمل الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي اسمها.

وقالت إلهام شاهين في كلمتها في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي: «قلبي بيدق من الفرحة، مشاعر جميلة أعيشها حاليا، فأشعر وكأني عروسة حاليا، أي أنا صاحبة الفرح وأرحب بكل الحضور الكريم».

إلهام شاهين: الفن والسينما أجمل حاجة في الحياة

وأضافت: «الفن والسينما هما أجمل حاجة في الحياة، لأنهم أعطوني حب الناس، وأود أن أشكرهم على دعمهم لي على مدار مشواري الفني، كما أشكر أسرتي التي تحملت الكثير من أجلي».

إلهام شاهين: مهرجان الإسكندرية السينمائي له مكانة خاصة في قلبي

وتابعت: «مهرجان الإسكندرية له مكانة خاصة في قلبي، وكنا نتسابق على حضوره، لأنه المهرجان الوحيد الذي كان يجمعنا، ولي ذكريات طويلة معه، وسعيدة ببلدي وبما يتحقق على أرضها، وأود أن أقول تحيا مصر».

وقام الفنان محمود حميدة بمنح إلهام شاهين شعار المهرجان، حيث حرصت الأخيرة على شكره لوجوده أثناء تكريمها.