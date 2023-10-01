وزير الزراعة: نستهدف استصلاح 460 ألف فدان بوسط وشمال سيناء

قال الدكتور سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع «توشكى الخير» من المشروعات التي أخذت جهدا كبيرا، والناس تحدثت عنه كثيرا، والمؤشرات تقول إن هناك إنتاجية عالية من المشروع الذي به تربة خصبة ويحتاج كيماويات وأسمدة أقل.

وأضاف «القصير»، خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي» ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنه جرى تفجير أكثر من 7 كيلومترات في الصحراء لمد الترعة إلى مشروع توشكى الخير، وهذه إجراءات صعبة للغاية، ويتم رفع المياه لارتفاعات تزيد على 50 مترا، وننزل في عمق الترعة بأكثر من 20 مترا عن الصحراء.

ولفت إلى أن مشروع وسط وشمال سيناء تستهدف 460 ألف فدان، وإعادة إحياء الريف المصري، البالغ 1.5 مليون فدان، وهناك مشروعات أخرى في محافظات كثيرة بالصعيد والوادي بأكثر من 650 فدانا بجانب المشروعات المستهدفة.