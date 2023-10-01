حنان مطاوع بعد تكريمها في «الإسكندرية السينمائي»: «الفن عملي اتزان نفسي»

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها البالغة لتكريمها، مساء اليوم الأحد، ضمن فاعليات افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمُقام حاليًا وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

وقالت حنان مطاوع، بعد تسلمها التكريم من الفنانة إلهام شاهين: «قلبي بيدق أوي.. أنا خجولة جدًا»، إذ اعتبرت نفسها «صغيرة أمام أساتذتي في التمثيل، رغم إن سني مش صغير أوي، لكن أعتبر نفسي صغيرة أدام كل فنان أبهجني».

وشددت على مدى ارتباطها الشديد بالفن، وما اكتسبته من وجودها داخل هذا المجال، قائلة: «الفن إداني حاجات مهمة، عملي اتزان نفسي، وخلاني أتجنن، وكمان أدركت إن الإنسانية ستزداد عندما يؤخذ الفن بمحمل الجد».

وشهد حفل الافتتاح، حضور كل من: شيرين، نرمين الفقي، أمير شاهين، منال سلامة، سلوى محمد علي، المخرج محمد عبدالعزيز وشقيقه عمر عبدالعزيز، المخرج هاني لاشين، المخرج علي بدرخان.