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وفاة شقيق المخرج أمير اليماني زوج الفنانة حنان مطاوع

كتب:

ضحى محمد
12:34 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
المخرج أمير اليماني

المخرج أمير اليماني

أعلن المخرج أمير اليماني زوج الفنانة حنان مطاوع، منذ قليل، وفاة شقيقه كريم، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

وفاة شقيق المخرج أمير اليماني

وكتب أمير اليماني: «أخي كريم اليماني في ذمة الله».

تعليقات الجمهور على وفاة كريم اليماني

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور داعين الله عز وجل أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأبرزها: «البقاء والدوام لله توفي اليوم كريم اليماني شقيق المخرج العالمي أمير اليماني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين.. خالص تعازينا الحارة للمخرج أمير اليماني».

موعد الجنازة والعزاء 

ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الوقت الآن، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.