وزير الزراعة: التقاوي المعتمدة تغطي 100% من احتياجات الفلاحين خلال موسم القمح

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كفاءة استخدام المياه، كنا بنشوف القطن بيتزرع إزاي زمان في شهر فبراير ومارس، وبيقعد 6 شهور في الأرض، والآن أصبح القطن بيتم زراعته في شهر مايو، والشهرين اللي تم توفيرهم بيوفروا مساحة من الأرض ومياه، ومن الممكن زراعة محصول بديل وبالتالي أصبحت سببا في زيادة الإنتاج الزراعي».

القطاع يستخدم أصنافا موفرة للمياه

وأشار خلال كلمته بجلسة الأمن المائي والغذائي بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي: «القطاع يستخدم أصناف موفرة للمياه وعرضنا على الرئيس السيسي أننا استنبطنا صنف سوبر 301، و300 في محصول الأرز، ودا بيستهلك مياة أقل حوالي الثلث، وتم زراعة 250 ألف فدان وبيتم توفير التقاوي المعتدمة».

موسم القمح سيتم تغطية 100% من احتياجات المزارعين والفلاحين

وتابع: «التقاوي المعتدمة العام الحالي في موسم القمح هتغطي 100% من احتياجات المزارعين والفلاحين من القمح، ومن 3 سنوات كنا بنغطي 30%».