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الرئيس السيسي: نستهدف التوسع في زراعة 350 ألف فدان قصب بطريقة الري بالتنقيط

كتب:

شريف سليمان
10:08 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ 350 ألف فدان قصب تُزرع بكميات مياه ضخمة جدا، موضحًا: «وزير الزراعة لديه الفرصة كي يقول للناس في الصعيد، إن الـ350 ألف فدان تستهلك كمية مياه يمكنها زراعة مليون فدان».

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين.. الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «عندنا برنامج هدفه الشتل والري بالتنقيط لزراعة 350 ألف فدان نحصل على كميات تساوي 700 ألف فدان ثم نوفر المياه».

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