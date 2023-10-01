جميلة إسماعيل في جولة تفقدية لأعمال توثيق توكيلات دعم مرشحي الرئاسة

قامت المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، بجولة تفقدية لأعمال توثيق توكيلات دعم مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية، بمكاتب الشهر العقاري في وسط وجنوب القاهرة.

جميلة إسماعيل: التوكيلات الشعبية مهمة

وقالت جميلة إسماعيل لأعضاء حملتها وقيادات حزب الدستور إن معركة التوكيلات الشعبية بوابة هي الأهم والأخطر لأنها تشرك قطاعات شعبية واسعة تم تهميشها وتغييبها عبر سنوات بعدما تم السيطرة علي المشهد السياسي لإلغاء السياسة بالكامل.

وأضافت: «جزء أساسي من قرار ترشحي ومشاركتي في هذه الانتخابات أن نستعيد علاقتنا بالقطاعات الشعبية بكل أطياف المجتمع المصري وأن نكون سبباً في عودة اهتمامهم بالسياسة ومشاركتهم اليوم هي علامة أساسية للديمقراطية والتغيير عكس نظرة السلطة لها باعتبارها عرس التوكيلات والصناديق».