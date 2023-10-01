ضوابط تلقي التبرعات لمرشحي رئاسة الجمهورية.. «الوطنية للانتخابات» توضح

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تلقي التبرعات لمرشحي رئاسة الجمهورية، بالتزامن مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سواء للمصريين في الداخل أو الخارج، مؤكّدة أنَّ الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي كامل.

ضوابط تلقي التبرعات لمرشحي رئاسة الجمهورية

وجاءت ضوابط تلقي التبرعات لمرشحي الرئاسة كما يلي:

- لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملية المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتمّ إيداعه في هذا الحساب ومصدره.

- يخطر المرشح اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك من خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية

في القرار رقم 15 لسنة 2023، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط مهمة بشأن الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مؤكّدة أنَّ الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه.