تحرير 12 محضرا لمخالفين بسبب حرق قش الأرز في كفر الشيخ

حرّرت حملة تابعة لرئاسة مركز ومدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، 12 محضرا لمواطنين مخالفين بسبب حرق قش الأرز، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

قاد الحملات رؤساء الوحدات القروية ومديري الجمعيات الزراعية ومسؤولي البيئة، وجرى حصر حالات حرق قش الأرز بعدد من القرى، وأسفرت عن تحرير 12 محضرا للمخالفين، وعرض المحاضر على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارٍ استمرار حصر المخالفين للقضاء علي ظاهرة السحابة السوداء.

وأهابت رئاسة مركز ومدينة بيلا، بالمواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أي نقاط حرق لقش الأرز بنطاق مركز بيلا، وذلك عن طريق التواصل على الأرقام التالية: «0473605600 - 01095212765 - 01093178374»، لاتخاذ الاجراءات القانونية فورا ضد المخالفين.

مواجهة ظاهرة السحابة السوداء وتلوث الهواء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بإحكام الرقابة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وتلوث الهواء بسبب حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بإجراء معاينات دورية على الطبيعة وحصر كل الأراضي، وتسجيل أسماء أصحابها، وتحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.