دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة بمتحف كفر الشيخ

أعلن متحف كفر الشيخ بقيادة الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، تنظيم دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة «المستوى الأول» الخط الهيروغليفي لطلبة وخريجي كليات وأقسام الآثار، وذلك خلال العام الدراسي 2023 - 2024، وذلك في إطار الأنشطة العلمية التي يُقدمها المتحف.

تنظيم دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة

ووفقاً لبيان صادر عن المتحف، فإنّه يتم تنظيم الدورة بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ بدايةً من يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 من الساعة 10:30 صباحًا وحتى الساعة الـ 1 ظهرًا، مؤكداً على أنّه على من يرغب في الاشتراك التوجه لقسم التدريب بمتحف كفر الشيخ للتسجيل، حيث سيتم غلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب وهو 30 مشاركاً.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ اُفتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيهًا، و60 جنيها للطالب الأجنبي.