«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 130 ألف فدان أرز حتى الآن

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن موسم حصاد الأرز الشعير في كفر للشيخ 2023، مستمر على مدار الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المساحة التي تم حصادها حتى اليوم الأحد، بلغ إجماليها نحو 130 ألف فدان أرز، وحققت إنتاجية نحو 340 ألف و 750 طن أرز شعير.

إنتاجية الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن» أن موسم حصاد الأرز 2023، مبشر للغاية حيث ينتج الفدان الواحد من الأرز الشعير ما بين 4 حتى 4.5 أطنان، وهو ما يعود بالنفع على قطاع المزارعين بالخير حال بيع المحصول.

تميز زراعة الأرز في كفر الشيخ

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ، ثان المحافظات من حيث إنتاج الأرز الشعير عريض ورفيع الحبة.