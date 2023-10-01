وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مراكز تجميع الألبان شهدت تطورا واضحا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم تطوير 281 مركز تجميع ألبان، وتم حصر مراكز تجميع الألبان وتطويرها من أجل الحصول على ألبان صحية وآمنة على المواطنين.

اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة

وكشف وزير الزراعة خلال كلمته بجلسة الأمن المائي والغذائي بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي فيما يخص الثروة الداجنة، أن لدينا اكتفاء ذاتيا من الثروة الداجنة، بإجمالي 100 مليار جنيه استثمارا في تلك الثروة، بإجمالي إنتاج 1.4 مليار طائر، وننتج 14 مليار بيضة ولدينا أكثر من 3 ملايين عامل في هذه الصناعة، بالإضافة إلى اعتماد 9 مناطق لإقامة مشروعات الثروة الداجنة بالكامل.

موافقة منظمة صحة الحيوان بخلو 37 منشأة من إنفلونزا الطيور

ولفت إلى أن الوزارة حصلت على موافقة منظمة صحة الحيوان بخلو 37 منشأة من إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى التوسع في إنتاح اللقاحات والأمصال البيططريةـ ليصبح عددها 1.5 مليار، بدلا من 200 مليون.