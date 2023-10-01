الرئيس السيسي: الإغلاق الكامل للبحيرات خلال الراحة البيولوجية يضاعف الإنتاج

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تطوير البحيرات في كل أنحاء الجمهورية، قائلا: «إذا مكناش نتفهم يعني إيه بحيرة نقية وتنظم الصيد فيها ولا يسمح باستخدام وسائل ممنوعة في الصيد ثم فترة الإيقاف التلاتة أو الأربع شهور اللي بيتموا نلتزم بيهم».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي» ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: «وقولتكم مرة قولوا للناس اللي بتصطاد هما كام؟ كام واحد؟ 50 ألف؟ 100 ألف؟ ولو ادينا أثناء فترة التوقف دعم مؤقت أو دعم 1000 أو 2000 جنيه كل شهر لمدة الـ 4 شهور عشان نعمل إغلاق كامل للبحيرة عشان الإنتاج والاستزراع اللي بيتم أو الراحة البيولوجية تكون حققت النتيجة».

وتابع: «أنتم هتجدوا وهما هيجدوا بدل ما بيطلع له 10 أو 12 كيلو في اليوم ممكن الرقم ده يتضاعف مرة واتنين وتلاتة، وبالتالي العائد بتاعه مش هيبقى على أد الـ 10 أو الـ 12 كيلو، وده مش موجود».