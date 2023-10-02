هل يجوز الدعاء على الغير حتى لو كان ظالمًا؟.. أمين الفتوى يجيب

قد يتعرض شخص ما للظلم من غيره، سواء كان مقربا له أم لا، وهنا قد يلجأ إلى مقاطعته، أو الدعاء عليه بالابتلاء، حتى يعود حقه، وهو أمر خاطئ، لأن الدعاء على أي إنسان، لا يعود بفائدة على من دعا عليه، والأفضل طلب الهداية له من الله سبحانه وتعالى.

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه ببرنامج «فتاوى الناس» الذي يذاع على قناة الناس، عن سؤال أحد المتصلين، الذي جاء «هل يجوز الدعاء على الغير؟»، لتأتي إجابته بأن الأفضل أن يكون الدعاء للغير، حتى لو كان ظالمًا، فشفاء القلب في المعاملة الحسنة، خير من شفاء القلب برؤية الظالم، وهو في حالة سيئة: «لو تصورنا إننا دعينا على فلان، إن ربنا ينتقم منه، لو حصل حاجة للظالم، مش هنستفاد لكن لو دعينا إن ربنا يهديه كدا هينفعنا».

أدعية للهداية من الله سبحانه وتعالى

اللهم إني سلمت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، رغبةً في هدايتك، فالّلهم اهدني.

اللهم إني أدعوك خوفًا منك، وطمعًا في كرمك، أن تجعلني صالحًا، وترضى عني وتهدِني.

يا الله كرّهني بكل عمل يغضبك، واهدني لفعل ما يرضيك عني.

اللهم خذ بيدي، واجعلني من المهتدين.

اللهم اجعلني ممن يسارع لفعل الخيرات، وارزقني الهداية.

اللهم ثبتني على طاعتك، وانظر إليّ بعين رحمتك، واهدني سبيلك.

اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، وارزقني هدايتك.

اللهم اجعل لي في كل خطوة هداية ورحمة.

اللهم إني أسألك هداية ترد بها الفتن عنا، وتصلح بها حالنا.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، واهدنِا.

اللهم اجعلنا ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته، ورأيته ضالًا فهديته.

اللهم اهدِني وسدد خطاي، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم إني أسألك رحمةً من عندك، تهدي بها قلبي، وتسعد بها حياتي.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك الهداية والصلاح.

دعاء الهداية للمسلمين

اللهم إني أدعوك باسمك الأعز الأكرم الذي إذا دُعيتَ به أجبت أن تهدِ قلوب المسلمين.

اللهم يا عزيز يا جبار اجعل عيون المسلمين تخشع من تقواك، واهدهم هدايةً لا يضلّون بعدها أبداً.

اللهم يا كريم اهدِ المسلمين والمسلمات، وارزقهم حب الطاعات والدوام عليها.

اللهم اشرح صدور المسلمين واهدِهم سبيل الرشاد.

يا الله يا بديع السماوات والأرض، أسألك الهداية لجميع المسلمين.

ربنا يا مالك الملك، اشرح صدور المسلمين واهدِهم أجمعين.