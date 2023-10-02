مواهب من 19 دولة يشاركون في منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع بشرم الشيخ

انطلقت أولى فعاليات منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع من شرم الشيخ، اليوم، والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الجاري تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الوطنية للإعلام وبحضور للفنانة مادلين طبر، والملحن حمادة الحسيني.

الدول المشاركة بالمنتدى

جاء ذلك بحضور مواهب من 19 دولة تضم أجمل الأصوات وهي: «مصر - السعودية - الأردن - سوريا - فلسطين - العراق - اليمن - ليبيا - تونس - المغرب - الجزائر - لبنان - الإمارات - أمريكا - إيطاليا - فرنسا - ألمانيا - أستراليا - هولندا».

فعاليات المنتدى الدولي للإبداع

قال أحمد مجدي، المنسق العام للمنتدى، إن المنتدى ضم عدة فعاليات منها: مسابقة أجمل صوت في ألحان الموسيقار محمد فوزي ومسابقة الأغنية الخاصة، بالإضافة لملتقى الفن التشكيلي بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة الفنان التشكيلي مصطفى غنيم، ومعرض الحرف اليدوية والتدريب والتطوير ضم عارضين من مختلف المحافظات المصرية وملتقى الشعراء العرب، والندوات الثقافية والمجتمعية تحت عنوان تجربتي، وورش فنية، وبرامج ترفيهية، ولا ننكر إننا اكتشفنا مواهب جديدة في الغناء والفن التشكيلي إلقاء الشعر.

وأضاف «مجدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا المنتدى يعد تسويقًا جيدًا للسياحة ولمصر ونتقدم بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيعه للشباب والمواهب الجديدة.

تكريم الشخصيات الداعمة للإبداع

وقال وليد الحسيني، رئيس المنتدى: نحن مؤسسة فنية تشكيلة تبدع تحت غطاء ورعاية من الجهات الحكومية، ونقدم وجبة فنية ولوحة إبداعية من مطربين وموسيقيين اجتهدوا وأبدعوا وسوف يتم من خلال المنتدى تكريم لأفضل الشخصيات الداعمة للإبداع وتنمية العلاقات الإنسانية بين الشعوب، من مختلف الدول وضمت لجنة التحكيم باقة من الفنانين من مصر والوطن العربي المؤهلين للتحكيم لاختيار أفضل المواهب والأعمال الفنية المشاركين بالمسابقات لا سيما أن المنتدى يوطد العلاقات بين الدول العربية الشقيقة.

وقالت الفنانة مادلين طبر، لـ«الوطن»: سعدت بمشاركتي وحضوري الدورة السادسة للمنتدى الذي انطلق سابقا بدوراته الخمس تحت مسمى «الفرانكو فون» للأغنية وأثبت نجاحه ثم تحول لمنتدى كنوز الإبداع الدولي، وهو أكبر، وشمل أيضا الفن التشكيلي وإلقاء الشعر ومعرض للفنون اليدوية، ولا يفوتنا أن نلقي الاهتمام بأن المنتدى يحمل اسم الفنان محمد فوزي، ونتمنى أن يصل المنتدى لأكبر عدد من أطياف الفن التشكيلي.