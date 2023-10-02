مصرع طالب غرقا في نهر النيل بسوهاج

لقي طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه غرقا بنهر النيل بمحافظة سوهاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقلت الجثة إلى مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد غرق شخص بنهر النيل بمدينة المنشأة دائرة مركز المنشأة وقد جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين غرق المدعو «مصطفى ح ا ع» سن 16 طالب بالمرحلة الإعدادية ومقيم دائرة المركز وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وجرى نقله لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي وبسؤال ذويه أفادا كل من «محمد ا م ا» سن 16 عاما طالب و«أحمد ب ا» سن 16 عاما طالب وعم المتوفي «حسين ا ع ا» سن 55 عاما مقاول ومقيمين بذات الناحية الأول والثاني أنه حال ممارستهم السباحة بنهر النيل رفقة المتوفي جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً.

تحرير محضر بالواقعة

وأيد الثالث ما جاء بأقوالهما ونفوا الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.