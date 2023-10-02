مصرع طالب صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقي طالب في المرحلة الابتدائية مصرعه صعقا بالكهرباء بسوهاج، وجرى نقل جثته إلى مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفى أخميم المركزي لمركز أخميم بوصول الطفل «أحمد ح ي ا» سن 10 أعوام تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ومقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفادت والدته المدعوة «نضال ع م ى» سن 37 عاما ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أنه حال لهو نجلها المذكور بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية مما أدى إلى صعقه ووفاته.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى نفي الشبهه الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.