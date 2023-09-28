العاملون في «كهرباء شمال الدلتا» يحررون توكيلات لتأييد ترشح الرئيس السيسي

حرص المهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والعاملين بالشركة على تحرير توكيل رسمي لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بمكتب توثيق المنصورة.

العاملون في كهرباء شمال الدلتا يحررون توكيلات لترشح السيسي

حيث قام الجميع بالتجمع بمبنى ديوان عام الشركة والتوجه لمكتب توثيق الشهر العقاري، لتحرير توكيل تجديد الثقة لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين تأييدهم ودعمهم الكامل له، ومتمنيين دوام العزة لمصر.

إقبال على مكاتب الشهر العقاري بمحافظات الجمهورية

وفي سياق متصل، توافد المواطنون لليوم الرابع على التوالي، على مكاتب الشهر العقاري بمحافظات الجمهورية؛ لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ حيث تُعد توكيلات المواطنين «التأييدات الرئاسية»، شرطاً أساسياً لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر بدايتها 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.