«حياة كريمة» تغير حياة الأهالي في شرق قناة السويس.. كهرباء ومياه ومدارس

على مدار عامين تقريبا، نجحت مبادرة حياة كريمة في إنشاء العديد من الخدمات بقرى شرق قناة السويس، لتوفير الخدمات الأساسية ضمن جهود المبادرة لتغيير حياة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الخدمات إنشاء شبكات لمياه الشرب امتدت لخدمة أكثر من 18 تابعا لقرى شرق قناة السويس، لتوفير مياه الشرب بشكل طبيعي لجميع الأهالي بعد أزمات متتالية على مدار سنوات طويلة.

انتهاء 98% من المشروعات في شرق القناة

وقال محمد جمال منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، إن المبادرة على مدار الفترة الماضية نجحت في إنهاء 98% من المشروعات تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «جمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشروعات تضمنت المجمعات الخدمية وهي أول مجمعات خدمية تتضمن داخلها مكاتب لجميع الوزارات للعمل على إنهاء خدمات المواطنين دون تحمل عناء السفر لمدينة الإسماعيلية أو التحرك في أكثر من منطقة، إلى جانب إنشاء محطات لمياه الشرب وشبكات المياه في القرى وشبكات الكهرباء والاتصالات.

كما أكد أن حياة كريمة استهدفت بشكل أساسي رفع كفاءة جميع المنشآت الطبية في مركز القنطرة شرق، إلى جانب إنشاء نقاط إسعاف جديدة ومد المركز بعدد سيارات إسعاف لتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين في القنطرة شرق، موضحا أنها استهدفت العمل على تغيير حياة المواطنين بشكل كبير وتوفير حياة تليق بأهالي المنطقة باعتبارها أول الخطوط المؤدية إلى شمال سيناء.

مواطنون: حياة كريمة مشروع للمواطن البسيط

وقال محمد فراج أحد سكان وأهالي القنطرة شرق، إن مشروعات حياة كريمة تضمنت تقديم خدمات مختلفة للمواطن البسيط في كافة المناحي سواء طبيا وتعليميا ورياضيا وثقافيا.

وأضاف «فراج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة طورت جميع المستشفيات والوحدات الصحية، وأيضا تم إنشاء مدارس وتطوير مدارس أخرى، إلى جانب إنشاء مراكز شباب جديدة وتطوير المدارس الأخرى والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية.

وقال عبد الرحمن سليم، مواطن في القنطرة شرق، إن حياة كريمة هي المشروع الأول الذي حقق طفرة كبيرة للمواطن البسيط لاعتماده العمل على القطاعات المختلفة في وقت واحد، موجها الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بالمواطن البسيط.

وأضاف «سليم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «كنا بنستنى المياه بالفناطيس، والآن المياه أصبحت داخل كل بيت والكهرباء وصلت لقرية جلبانة على بعد 80 كيلو في عمق سيناء، وهي أهم الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لكل مواطن».