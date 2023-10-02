السيطرة على حريق بكافتيريا في سوهاج.. ماس كهربائي السبب

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في سقف كافتيريا بمركز طما بمحافظة سوهاج نتيجة ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد نشوب حريق بكافيتريا بناحية جزيرة طما بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين نشوب حريق بسقف كافيتريا مسقوفة بالعروق الخشبية ملك المدعو «أحمد م ع م» سن 26 عامل ومقيم دائرة المركز، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ولــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات وانحصرت التلفيات بمحتويات الكافتيريا واحتراق سقف الكافيتريا.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال مالك الكافتيريا أفاد بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية ونفى وجود شبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.