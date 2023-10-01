السيطرة على حريق عقار بحي الجمرك في الإسكندرية دون إصابات

شب حريق بعقار في حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الأحد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وانتقل رجال الدفاع المدني وحي الجمرك إلى مكان الحادث فور الإبلاغ.

انتقال قيادات الحي إلى موقع الحادث

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن» إن الحي وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفور تلقي بلاغًا بنشوب حريق بالعقار الكائن 5 شارع عبد ربه متفرع من صفر باشا بالجمرك، توجهت الإدارات المعنية بالحي «الأزمات والكوارث والمشروعات» إلى العقار، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.