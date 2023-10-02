بعد استقرار سعره.. نصيحة مهمة للراغبين في الاستثمار بالذهب «عشان ماتخسرش»

انخفاض ملحوظ شهدته تعاملات أمس، في أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وذلك بقيمة بلغت 3 جنيهات للجرام عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا، إذ سجل 2162 جنيهاً للبيع، مقابل 2165 جنيها في التعاملات الصباحية، حسب ما أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات التابعة للغرف التجارية.

كما شهدت التعاملات المسائية استقرارًا ملحوظُا في أسعار المعدن الأصفر، فبلغ عيار 24 الأكثر نقاء، بـ2471 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

نصائح للاستثمار في الذهب

ومن وقت لآخر عادة ما يكن الاستثمار في الذهب غاية العديد من النساء، وذلك لضمان الإبقاء على هذه السلعة الاقتصادية المهمة إلى أي وقت مرغوب، ومن ثم بيعها مرة أخرى في الأسواق من أجل كسب المال وتوفير الاحتياجات الخاصة حسب كل شخص. فإلى جانب التزين بالذهب، إلا أن الاستثمار به يعد من الوسائل المرغوب بها دائمًا، وتزامنًا مع انخفاض سعره خلال الساعات الماضية واستقراره بالأسواق، تبقى التساؤلات المتداولة بشأن هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب أو بيعه؟، وهو ما كشف عنه نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية.

وقال «نجيب» في تصريحاته لـ«الوطن»، إن الوقت الحالي يعد مناسبًا بشكل كبير لشراء الذهب والاستثمار به إلى أن يتم بيعه في وقت الحاجة، وذلك لأن أسعاره شهدت انخفاضًا في الأسواق العالمية والمحلية، «الوقت مناسب للشراء والاقتناء كمان حاليًا». أما بشأن الراغبين في بيع الذهب بالوقت الحالي، نصح سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية، بعدم البيع لهذه السلعة حاليًا، وذلك لأن انخفاض أسعاره سيسبب خسارة لأصحابه.

أفضل أنواع الذهب للاستثمار

وكان أوضح، إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عيار 24 في السبائك الذهبية، هو أفضل وسائل الاستثمار في هذه السلعة الاقتصادية.

أسعار الذهب في التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1853 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1441 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1235 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر

جرام الذهب عيار 21 بـ2162 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية 17296 جنيهًا، للشراء سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

أما عن سعر الذهب عالميًا، الأونصة 1849 دولارًا أمريكيًا.