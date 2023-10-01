استقرار ملحوظ في سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم

شعد سعر الذهب اليوم الأحد 1-10-2023 استقرارًا ملحوظًا في التعاملات المسائية بعد تراجعه في منتصف التعاملات بقيمة 3 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، إذ إنه سجل سعر 2162 جنيهًا، بحسب بيانات بورصة الذهب.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم 1-10-2023 في الصاغة خلال التعاملات المسائية، يمكن التعرف على أسعار الأعيرة في السطور التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء، بـ2471 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1853 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1441 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1235 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ2162 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية 17296 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب عالميًا، الأونصة 1849 دولارًا أمريكيًا.