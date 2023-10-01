استقرار أسعار الذهب اليوم.. ما سر انخفاض جرام عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا، بعد انخفاض سعر الجرام للمرة الثالثة خلال أمس، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، عند 2165 جنيها، وهو نفس السعر الذي سجله في نهاية التعاملات المسائية أمس، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد 1-10-2023، وفقا للأسعار اللحظية المعلنة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، التي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 2165 جنيها دون احتساب قيمة المصنعية والدمغة وضريبة القيمة المضافة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2474 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 1856 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1447.5 جينه للشراء.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17320 جنيها.

أما سعر الأوقية بلغ اليوم 1850 دولارا.

الذهب عالميا يصل أدني مستوياته منذ مارس الماضي

وعلى المستوى العالمي يصل الذهب لأدنى مستوياته منذ مارس الماضي، إذ يرى المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الذي تشهده الأسواق حاليا، يأتي رد فعل لمجموعة من الأسباب، على رأسها السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، والتزامه بالحفاظ على مستويات مرتفعة لأسعار الفائدة، مع إعطاء الانطباع بإمكانية زيادتها لتقليص حجم الاقتصاد إلى درجة يتباطأ فيها الإنفاق الاستهلاكي والشركات للوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 2%.

وأضاف أن اضطراب تداول الأسهم الأمريكية، سبب في انخفاض أسعار الذهب، حيث دفعت المستثمرين إلى التحول لسندات الخزانة الأمريكية، التي تقدم أعلى دخل ثابت منذ 16 عاما، وهو ما أعطاها بريقا استثماريا يتخطى بريق المعدن الأصفر، بالإضافة إلى أداء الدولار الأمريكي الحالي ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وتابع أن الزخم الهبوطي في الذهب قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في عام 2023 عند 1810 دولارًا في السوق الفورية، بينما يتم تداول الذهب الفوري عند كتابة التقرير عند 1,873.32 دولارا للأوقية، بانخفاض 1.43 % خلال اليوم.

نصائح استثمار الأموال في الذهب

ونصح هاني نجيب رئيس شعبة الذهب، الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب، أن يكون المبلغ المالي كبيرًا لتحقيق أرباح بحيث لا يقل عن 100 ألف جنيه، ومتابعة أسعار صعود وهبوط الذهب باستمرار، وانتظار الوقت المناسب للشراء عندما يكون سعر الذهب منخفضا، والبيع عند ارتفاع أسعاره.