55 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال سبتمبر الماضي

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.8% خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 4.8%.

أسعار الذهب في السوق المحلي

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 55 جنيهًا خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 2220 جنيهًا، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2165 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 93 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الشهر عند مستوى 1941 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1848 دولارًا.

45 جنيها تراجع في سعر الذهب خلال أسبوع واحد

وأشار إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2165 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 77 دولارًا، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1925 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1848 دولارًا.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2474 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1856 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1444 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17320 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2165 جنيها، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.