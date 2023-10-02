«إكسترا نيوز»: «الصحة» تدفع بـ30 سيارة إسعاف لمحيط مديرية أمن الإسماعيلية

رصدت قناة «إكسترا نيوز»، تلفيات حريق مديرية أمن الإسماعيلية وجهود الحماية المدنية في السيطرة على النيران، من خلال تواجد مراسلة القناة أمام المبنى، إذ تسبب الحريق في خسائر المبنى بالكامل وسط جهود مستمرة منذ نشوب النيران وحتى الآن من الحماية المدنية، إذ بدأ الحريق خارج المبنى ثمَّ انتقل إلى داخله، وجاري العمل على الإطفاء والتبريد ونقل المصابين إلى المستشفى.

تواجد مكثف لسيارات الإسعاف

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، أن هناك تواجدا مكثفا لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام المبنى، وبالفعل جرى إخراج عدد كبير من المصابين إلى سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات بمشاركة المواطنين.

من جانبها، أشارت مصادر طبية، إلى إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات، فيما دفعت وزارة الصحة بنحو 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق، وفقًا لما ذكره حساب «إكسترا نيوز» الرسمي بموقع إكس «تويتر سابقا».