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«إكسترا نيوز»: حريق في مديرية أمن الإسماعيلية والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

كتب:

منى صلاح
06:46 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، بوقوع حريق في مديرية أمن الإسماعيلية، فجر اليوم الاثنين، فيما تحاول الحماية المدنية السيطرة على النيران، دون الكشف عن إصابات أو وفيات حتى الآن.

أسباب وآثار الحريق

ووفقا لمراسلة «إكسترا نيو» من موقع الحريق، فإنَّ حريق ضخم التهم المبنى بالكامل، وحتى الآن لا توجد أية معلومات عن عدد المصابين أو الخسائر، أو بيانات رسمية توضح أسباب الحريق، وسط تواجد جميع القيادات الأمنية والتنفيذية.

وكان حريق هائل قد اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، بمديرية أمن الإسماعيليلة، وعلى إثره تحركت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لتطويق النيران.

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