عاجل.. «إكسترا نيوز»: السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إكس «تويتر سابقا»، السيطرة على حريق مقر مديرية أمن الإسماعيلية، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تقوم بعمليات التبريد.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على حريق اندلع بمديرية أمن الإسماعيلية، فيما دفعت وزارة الصحة، بنحو 30 سيارة إسعاف لمحيط حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

وكان حريق اندلع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لتتحرك على إثره قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء للسيطرة على لهب النيران.