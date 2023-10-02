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وزير الاتصالات: 200 خدمة في منصة مصر الرقمية قريبا

كتب:

محمد عزالدين
12:13 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الدكتور عمرو طلعت

الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصة مصر الرقمية عندما جرى إطلاقها بشكل تجريبي كان بها 34 خدمة، وعند افتتاحها في العام الماضي كان عليها 131 خدمة، واليوم المنصة بها 168 خدمة، وفي القريب سنطلق مجموعة أخرى من الخدمات للوصول إلى 200 خدمة.

الخدمات تشمل مصفوفة واسعة ومتنوعة

وأضاف عمرو طلعت، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الخدمات تشمل مصفوفة واسعة ومتنوعة تقدم مع الجهات مقدمة هذه الخدمات مثل التوثيق مع وزارة العدل والتموين وخدمات الزراعة والتأمين الصحي ورخص المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية وغيرها.

مراكز تدريب تكنولوجي

وأشار إلى أنه في عام 2016 كان لدينا 3 مراكز تدريب تكنولوجي، وفي عام 2016 جرى البدء في إنشاء 8 مراكز جديدة.

 

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