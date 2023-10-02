أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الاثنين 2-10-2023

تباين طفيف شهده سعر صرف الجنيه الإسترليني في مختلف البنوك أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 2-10-2023 بعد فترة من الاستقرار، حيث سجل سعره في بنك مصر 37.45 جنيه للشراء، 37.66 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 37.61 جنيه للشراء، و37.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الجنيه الإسترليني 37.66 جنيه للبيع، و37.45 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الجنيه الإسترليني 38.65 جنيه للبيع، و37.72 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 37.72 جنيه للشراء، و38.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي 37.78 جنيه للبيع و37.63 جنيه للشراء.