«الموارد المائية» تتابع خطة التحول إلى الري الحديث في مزارع بالصعيد وسيوة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية للتحول لاستخدام الري الحديث في مزارع قصب السكر بالصعيد، والتحول لنظم الري الحديث في زراعة المحاصيل بواحة سيوة.

واستعرض «سويلم» خلال الاجتماع إجراءات تطوير المساقي من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة البيئة.

كما استعرض إجراءات التحول لنظم الري الحديث في زراعة المحاصيل والنخيل وأشجار الزيتون بواحة سيوة، وخاصة في زمامات الآبار العميقة الـ12 التي حفرتها الوزارة في إطار مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.

وصرح «سويلم» بأنه في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي، وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادي للمزارعين، وضعت وزارة الموارد المائية والري، استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد، طبقا لمعايير وجدول زمني للتنفيذ، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة، بمساحة 325 ألف فدان منزرعة بقصب السكر و750 ألف فدان من البساتين، والاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضى الرملية.

وأضاف أنّ الوزارة حريصة على التعاون مع الجهات ذات الصلة وخاصة مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، لتحفيز مزارعي قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الري الحديث.

وتنفذ الوزارة أعمال تطوير بمنطقة تجريبية على ترعة بلوخر بأسوان، تم خلالها إنشاء روابط مستخدمي المياه على مساقي الجرون والـ23 بزمام ترعة بلوخر، وإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث لضمان استدامة أنظمة الري الحديث بعد تنفيذها، وطرح أعمال تنفيذ محطات الري بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث، وجرى الانتهاء من جميع مراحل التقييم والإسناد وسيتم البدء في التنفيذ غدا، وجار عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والري الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام مياه الري ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة في جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.