بالأرقام.. أبرز إنجازات قطاع الموارد المائية والري خلال الـ10 سنوات الماضية

إنجازات عديدة شهدها قطاع الموارد المائية والري على مدار الـ10 سنوات الماضية، أوردها كتاب «حكاية وطن» الذي تمّ إعداده ليلخص مسيرة تنفيذ 3 آلاف و116 مشروعًا بتكلفة 130.5 مليار جنيه، لتشمل تلك المشروعات تأهيل وتبطين الترع، واستخدام المياه الجوفية، وحصاد مياه المطار والسيول.

وتضمنت المشروعات ما يلي:

تأهيل وتبطين الترع

- تنفيذ تأهيل وتبطين الترع بأطوال 10402 كيلومتر.

- تمّ تأهيل 7 آلاف و200 كيلومتر ترع.

- جار تأهيل وطرح أعمال 4 آلاف و600 كيلومتر ترع.

- التوسع في استخدام نظم الري الحديث، إذ تم تحويل 488.3 ألف فدان للري الحديث.

تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه المطار والسيول

- تمّ تنفيذ 1230 منشأ وخزانات أرضية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه المطار.

- تمّ حفر وتجديد وإحلال 1648 بئرًا لتوفير المياه منها.

- 332 بئرًا تمّ تجهيزها بالطاقة الشمسية والكهربائية.

إنشاء وإحلال محطات الرفع

- تمّ إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل نحو 589 محطة رفع منها: «البطس الجديدة، وفارسكو الجديدة، والفارما، ووادي الريان».

إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي

- تمّ إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى في زمام 629.3 ألف فدان بإجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه، من أهمها مشروع نقل مياه مصرف المحمسة إلى شرق القناة لاستزراع ما يتراوح بين 50 إلى 60 ألف فدان.

تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت على المجاري المائية

- تم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 8 آلاف و390 منشأة صناعية على المجاري المائية.

- من أهم تلك المنشآت قناطر أسيوط الجديدة.

- استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي «توشكى» والانتهاء من تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم 4 بالمنطقة بطول 9 كيلومترات بإجمالي تكلفة 1.7 مليار جنيه.

المنظومة المتكاملة للاستفادة من مياه محطة معالجة بحر البقر

- اجمالي التكلفة 26.7 مليار جنيه.

- تمّ الانتهاء من تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لنقل 5 ملايين متر مكعب/ يوم مياه بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

- جار تنفيذ أعمال انشاء «سحارات، ومصارف مكشوفة، ومواسير» بتكلفة مليار جنيه.

- جار تنفيذ أعمال البنية التحتية لنقل مياه مخطة المعالجة إلى مناطق الاستصلاح المخطط زراعتها بسيناء بتكلفة 23.5 مليار جنيه.

- تمّ الانتهاء من تنفيذ محطة رفع محطة بحر البقر الرئيسية سعة 5 ملايين متر مكعب/ يوم بتكلفة 490 مليون جنيه.

- تنفيذ محطة رفع شادر عزام سعة 170 ألف متر مكعب/ يوم بتكلفة 117 مليون جنيه.